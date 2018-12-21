《耶誕香氛禮盒》獻上誠摯「馨」意1

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

每年此時，正是忙著交換祝福、獻上關心的時刻，為家人及親朋好友精心挑選禮物，做為年終的最佳饋贈。

冬日暖暖氣息

品木宣言去年一上市就缺貨的酒瓶蠟燭，今年再度推出，一樣有松木、薑味暖暖、橙花檸檬草之味道，瓶身由回收的紅酒瓶所製成，十分環保。

別具意義的「FEEL GOOD公益聖誕樹蠟燭禮盒」內，分別有大、中、小三個蠟燭，堆疊在一起就成為可愛的聖誕樹，每個都是開蓋式可攜帶型的蠟燭，香味為全新推出的薰衣草鼠尾草，此款禮盒與美國森林協會進行公益合作，凡購買該禮盒，品木宣言就捐款給Global Releaf種一顆樹，實際回饋社會。

居家幸福空間

英國皇室御用香氛NEOM以打造專屬謐靜療癒的時光為概念，香味靈感來自於耶誕節的美味記憶。品牌創辦人Nicola身為兩個孩子的母親，她相信給媽媽們最好的耶誕禮物，是在緊湊生活中能放鬆自己，享受專屬的療癒時光，透過香氛蠟燭，帶來一室的寧靜與溫暖氛圍，放下一整天的壓力與煩惱，入睡前輕噴枕頭噴霧於床週，搽上舒緩美膚精露，臨睡前滿滿的暖意與紓壓，讓自己一夜好眠。

全新創作的香氣「謐靜拾光PRECIOUS MOMENT」，由岩蘭草、黑胡椒、薑、甜橙、佛手柑等21款純精油調製而成，活潑的辛香柑橘調幫助寒冬裡提振情緒；另兩款僅在耶誕節限定推出的「聖誕祈願CHRISTMAS WISH」屬於紓壓系列香氛，使用13種100%純天然精油調配，複製節慶的經典香氣，「香料萊姆PERFECT PEACE」以松針、沒藥、萊姆等25種純淨精油混合調配，是屬於耶誕節的獨特識別。

圖片提供／10/10 HOPE、品木宣言

品木宣言FEEL GOOD公益聖誕樹蠟燭禮盒，薰衣草木質調蠟燭2oz／4oz／8oz各一。1,500元。

品木宣言FEEL GOOD橙花檸檬草蠟燭，1,200元。

NEOM謐靜拾光豪華蠟燭，420g／2,300元；標準蠟燭，185g／1,600元；香氛禮盒（含1顆標準蠟燭185g＋1瓶室內噴霧30ml），2,300元。

NEOM聖誕祈願豪華蠟燭，420g／2,300元；標準蠟燭，185g／1,600元；香氛禮盒（含1顆標準蠟燭185g＋1瓶室內噴霧30ml），2,300元。

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