《耶誕香氛禮盒》獻上誠摯「馨」意2

2018-12-21

記者邱巧貞／台北報導

幸福時刻源自深層的療癒與放鬆，在充滿愛與分享的耶誕時刻，忙碌了一整年，別忘了寵愛自己，享受美好時光。

幸福純淨

來自英國的純淨保養品牌REN Skincare，今年與來自澳洲的文具品牌kikki.K聯名獻上限量耶誕禮盒。kikki.K是北歐風格時尚文具設計品牌，夢幻粉嫩的設計，期待人們藉由日常的美麗小物，在每天的生活中創造好心情！

今年REN的禮盒以北歐美麗的風景與大自然元素為設計靈感，手繪風格搭配幾何線條，融入丹麥人的幸福生活哲學─HYGGE，此字意指共享溫馨時光、休息與安適，不僅是2016年牛津詞典的年度代表字之一，更是席捲全球的幸福關鍵字。REN除了推出多款經典禮盒，並首次推出的枕頭噴霧組，為純淨的日常獻上最幸福療癒。

珠寶香氛

寶格麗今年的耶誕香氛禮盒以寶格麗八芒星、旋轉木馬、燈泡三大設計元素增添獨特的魅力，整體包裝暗示著禮盒內藏「珠寶」。

金燦奢華蠟燭

Maison Francis Kurkdjian最具指標性的耶誕金燦香氛蠟燭，以野生動物居住的雪山，搭配滿天星辰和冬景裝飾為燦金瓶身注入奢華節慶氣息，寒冷的冬夜最適合讓冷杉香脂的迷人香氣，引領走進溫馨的佳節時刻。

圖片提供／10/10 HOPE、MFK、盧亞

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/