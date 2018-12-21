赴日必敗品 潔牙用品時尚品味

2018-12-21

〔記者凃盈如／台北報導〕隨著現代人對於保養的細節愈加重視，台隆手創館引進日本居家型口腔美容保健品牌diem，訴求植萃，以簡潔、俐落的包裝，在日本上市受到廣大消費者青睞，是許多品味人士赴日本必買的商品。本次登台，台隆手創館推出4類品項，包含漱口水、潔牙凝膠、牙膏，以及漱口水隨身包，目前於台隆手創館美麗華店獨家限量販售，預定於2019年1月8日起於台隆手創館台北三大店（美麗華、復興店、微風店）正式開賣，之後將陸續於中、南部鋪貨。

diem是日本植物學家（BOTANIST）母公司i-ne旗下姊妹品牌，著重口腔護理，並以設計師品牌自居，突顯生活品味。台隆手創館表示，diem商品不含合成表面活性劑、合成防腐劑、動物性原料、合成香料以及合成甜味劑。雖為植萃商品，芳香清爽之外，也有預防口臭、潔白牙齒、淨化口腔之效，且包裝簡約時尚，也有助營造美好的空間氛圍。diem即日起至12月23日推出部分商品特價，並將於12月23日於台北市美麗華購物中心本館3樓的台隆手創館推出限時體驗活動，當天下午14：30至17：00只要體驗漱口水、試用後填寫問卷，便可得到滿額抵用券100元，購買系列商品可得到簡易包裝服務。

圖片提供：台隆手創館

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