創意小物 生活下廚添樂趣
2016-09-07
〔記者凃盈如／台北報導〕家居品牌紛紛用創意與樂趣為生活添趣味！IKEA昨日舉辦搶救挑食大作戰，邀請人氣藍帶主廚雙爸於現場示範將小朋友不愛吃的苦瓜、青椒、茄子等蔬菜，透過創意料理成美味，讓人改變對於這些食物的觀感，並於現場由親子共同使用烹飪道具製作食物，譬如專為8歲以上孩童設計的SMÅBIT刀具及削皮器、兒童圍裙等等好物，共享烹飪的樂趣。
關於一般人不太愛吃的茄子，主廚建議將其與薯餅、洋蔥、鮭魚與波菜一起放入烤箱，便能製成「長腿先生的歐式鹹派」，讓茄子軟爛口感化為鹹派中的滑順滋味，而孩子不愛的青椒與甜椒等，切碎後與口味較重的煙燻鮭魚結合，和入麵糊攪拌，便能夠做成「大眼蛙的彩椒煎餅」。
至於台隆手創館，今年歡慶15週年慶，舉辦感謝祭，週年慶將於9月14日由微風店開打，提出輕易買、輕便用、輕鬆享的「三輕生活」新主張，5折起的特賣品項從去年的1,000件提高到1,600件，並且搭配百貨滿3,000元送300元抵用券以及台隆手創館滿2,000元送200元抵用券，等於消費滿3,000元就可以獲得500元抵用券。
圖片提供：IKEA、台隆手創館
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