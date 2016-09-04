| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
 首頁 > 國際

好痛！男子坐在洞洞椅洗澡 結果就「卡蛋」了！

2016-09-04  23:50

〔即時新聞／綜合報導〕挪威一名男子，日前因膝蓋受傷無法久站，於是到IKEA買了一張「洞洞椅」，以方便坐著洗澡，豈料這卻讓他深刻體會何謂「男人的痛」。

根據《每日郵報》報導，挪威一名45歲的男子克勞斯（Claus Jørstad）日前坐在「洞洞椅」上洗澡，「蛋蛋」竟不慎卡進洞裡，他嘗試各種方法，但都沒有順利脫困，直到他冒著觸電危險，試圖伸手拿吹風機時，蛋蛋才突然滑了出來。克勞斯表示，因為當時天氣寒冷，可能是因為高溫讓陰囊膨脹，之後冷卻又縮小才順利脫困。

而事後克勞斯在臉書PO出這段特別的經驗，不但引起網友熱議，就連IKEA也在下方留言，藉機宣傳自家的毛巾，要克勞斯下回洗澡時，別再直接坐在圓凳上，墊個毛巾以免重蹈覆轍。

廣告
  • 挪威一名男子，因膝蓋受傷無法久站，於是到IKEA買了一張「洞洞椅」。（圖取自每日郵報）

    挪威一名男子，因膝蓋受傷無法久站，於是到IKEA買了一張「洞洞椅」。（圖取自每日郵報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IKEA 椅子 洗澡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：好痛！男子坐在洞洞椅洗澡 結果就「卡蛋」了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月5日‧星期一‧丙申年八月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.