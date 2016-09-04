好痛！男子坐在洞洞椅洗澡 結果就「卡蛋」了！

2016-09-04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕挪威一名男子，日前因膝蓋受傷無法久站，於是到IKEA買了一張「洞洞椅」，以方便坐著洗澡，豈料這卻讓他深刻體會何謂「男人的痛」。

根據《每日郵報》報導，挪威一名45歲的男子克勞斯（Claus Jørstad）日前坐在「洞洞椅」上洗澡，「蛋蛋」竟不慎卡進洞裡，他嘗試各種方法，但都沒有順利脫困，直到他冒著觸電危險，試圖伸手拿吹風機時，蛋蛋才突然滑了出來。克勞斯表示，因為當時天氣寒冷，可能是因為高溫讓陰囊膨脹，之後冷卻又縮小才順利脫困。

而事後克勞斯在臉書PO出這段特別的經驗，不但引起網友熱議，就連IKEA也在下方留言，藉機宣傳自家的毛巾，要克勞斯下回洗澡時，別再直接坐在圓凳上，墊個毛巾以免重蹈覆轍。