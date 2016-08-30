強國人IKEA爽睡 紐約時報：天賦異稟

2016-08-30 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕來自瑞典的宜家家居（IKEA）在全球都有據點，業者習慣在賣場中布置一處又一處「居家空間」，方便民眾挑選商品，近日《紐約時報》報導指出，IKEA在其他國家皆禁止消費者在店內睡覺，唯獨一直默許中國消費者這麼做，也許是業者不想疏遠這些早已習慣在公共場合睡覺的顧客們。

《紐約時報》在報導中表示，中國人天賦異稟，可以在任何地點、任何時間入睡，而且這近乎是一項全國性的消遣，無論是超市裡、操場的設施上、移動自行車的後座、停放的車輛甚至是IKEA的樣品床上，小歇的人隨處可見。

報導指出，IKEA在中國共有21個據點，大多數的消費者會毫無顧忌地利用樣品床，讓自己睡得舒舒服服的，中國人會說：「熙熙攘攘的人群，或是已經睡在同一張床上的陌生人，並不會妨礙你美美地睡上一會」。

「或許是IKEA覺得，在這個有10億消費者的國度裡，於店裡睡覺的人，有朝一日會做出把家具帶回家的決定。」文中解釋，雖然中國官媒曾報導，IKEA嚴禁不禮貌行為，會叫醒脫鞋或窩在被子裡的消費者，但這些規定仍未被強硬的執行，也許是業者對於廣大的市場仍存有一線希望。