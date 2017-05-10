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禮遇媽咪 保健紓壓最貼心

2017-05-10

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節進入最後倒數，還沒找到適合媽媽的禮物？今年母親節，在設計襪與保養品領域擁有高人氣的台灣自創品牌「+10．加拾」與「女兒」首度合作，推出「mom’s 一日工蜂」期間限定禮盒，以襪子與足部修護組合，讓總是賴皮媽媽打理大小事的兒女，呵護媽媽一年來辛苦的雙足。女兒特別開發獨家販售的「和女兒一樣甜 蜂蜜呵護霜」，添加乳油木果、荷荷芭油的豐潤質地，為雙腳保濕，禮盒內更附上為女兒們準備好的小紙條，可寫悄悄話給媽媽，也貼心附上睡前保養3步驟，教媽媽按摩刺激腳底穴道、護心保肝。

生活工場自即日起至5月14日止，推出多款優惠好禮，更緊扣今年年中慶「選物市集」主軸，推薦800多項商品，特於5月13日、5月14日舉辦「寶貝媽咪下殺」活動，推出經典「點點風尚變換式附輪購物袋」及「點點風尚保溫購物車」超低折扣，這兩件原價分別為600元、1500元的商品，當日限定加購價只要399元、899元。若是購買原價3,980元的「掠影香氛大水氧機」或者「Grace White香氛水氧機」，加任一款擴香商品，即贈280元純精油（6款選1）。

台隆手創館統計，母親節期間以貼心又實用的健康按摩類商品最受青睞，新款按摩抱枕、按摩眼罩、按摩器等整體銷售業績提升近3成。今年首次推出指定商品9折優惠，商品種類包含最受歡迎的按摩道具、入浴劑、足貼、紓壓眼罩類等平時無折扣優惠的熱銷商品，要讓消費者能更無負擔的藉由貼心實惠好禮，表達對媽媽的愛！

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  • 台隆手創館LOURDES肩頸按摩枕新品，仿人手按摩般的溫熱揉捏觸感，能做頭部筋絡、肩膀口的推拿按摩，也可變換使用方式做小腿與腰部按摩，2,880元。

    台隆手創館LOURDES肩頸按摩枕新品，仿人手按摩般的溫熱揉捏觸感，能做頭部筋絡、肩膀口的推拿按摩，也可變換使用方式做小腿與腰部按摩，2,880元。

  • 購買生活工場「掠影香氛大水氧機」（3,980元），可加購擴香送精油。

    購買生活工場「掠影香氛大水氧機」（3,980元），可加購擴香送精油。

  • 台隆手創館即日起至5月14日，按摩道具、入浴劑、足貼、紓壓眼罩指定商品系列9折優惠，並享免費精美包裝。

    台隆手創館即日起至5月14日，按摩道具、入浴劑、足貼、紓壓眼罩指定商品系列9折優惠，並享免費精美包裝。

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標題：禮遇媽咪 保健紓壓最貼心


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