183懷錶 見證浪琴最古老製錶工藝

2018-11-30

〔記者林欣若／台北報導〕創立於1832年的瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）歷經186年製錶歷史，製作過無數經典錶款，日前浪琴展示一款誕生於1867年的183懷錶，是至今發現年份最古老的浪琴製錶。

浪琴近來透過浪琴博物館保存的歷史檔案以及製錶師的專業知識，積極拓展歷史收藏品的數量，其中一位美籍日裔的收藏家帶著這款183懷錶親自造訪浪總部進行鑑定，依據懷錶上的183型號以及保存良好的登記檔案，浪琴的歷史專家與製錶師得以確認這只懷錶生產於1867年，這一年正好浪琴創立了製錶廠，取代了品牌自1832年成立以來的製錶工坊。

這款「獵錶式」（Savonette）懷錶搭載手動上鏈機械機芯，也是當時浪琴製錶最重要的特色，機芯與錶蓋內側皆鐫刻品牌標誌的飛翼沙漏，錶蓋正面則以兩面盾牌及花卉圖案的雕刻裝飾，這只懷錶目前狀況良好、仍能正常運作，成為浪琴悠久製錶歷史的最佳見證。

圖片提供：浪琴

美籍日裔的收藏家Seiji K.親自造訪浪琴總部進行鑑定。

183懷錶的錶蓋正面以兩面盾牌及花卉圖案的雕刻裝飾。

183懷錶錶搭載手動上鏈機械機芯，表現出當代浪琴的特色。

183懷錶是目前為止年份最古老的浪琴錶。

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