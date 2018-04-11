浪琴首座石英鐘 空運登台

〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）去年在巴塞爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）上發表全新Conquest 征服者系列V.H.P.腕錶，以五大精準特點顛覆運動石英錶過往印象，眾所期盼下，此系列終於正式在台上市，浪琴在台北101購物中心都會廣場，打造以「超級石英 創新革命」為主題的征服者系列V.H.P.錶展，除了全新系列，也特地將浪琴在1954年研發的第一座石英鐘，從瑞士的浪琴博物館空運來台。
V.H.P.是「Very High Presicion」（超高精準度）的縮寫，從命名可見浪琴對精準的高度要求，Conquest 征服者系列V.H.P.腕錶搭載L288.2超高精準度石英機芯，每年誤差僅正負5秒，每3天機芯透過GPD系統自動進行輪軸校正並重設指針；另外，不論是2月28日、或是閏年的2月29日，佩戴者都無需擔心日曆調校的問題，全新錶款可自行判斷大小月日期至2400年2月28日閏月。
除了浪琴全球總裁Walter von Känel特地飛抵台灣，為上市活動站台，品牌之友張立昂與曾之喬也戴上全新錶款亮相，張立昂的斯文氣質和浪琴的品牌精神一致，他表示已收藏3只浪琴手錶，認為手錶是具有紀念價值、可以傳承的配件；曾之喬外型甜美，但喜歡有個性的配件，她認為全新Conquest 征服者系列 V.H.P.腕錶系列的陽剛外型，很適合搭配出個人風格。