浪琴全新征服者 精準時計 V.H.P.計時碼錶俐落運動風格 再現石英錶精準走時

2018-10-30

〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）在1954年研發出第一座石英鐘，並在納沙泰爾天文台創下一系列精準性的計時紀錄，此裝置每秒可拍攝100張照片，每一張照片上都能標註石英鐘記錄的時間，進而使精準度高達1/100秒，從此奠定浪琴高度精準的基礎，今年四月浪琴推出征服者系列 V.H.P.超高精準度腕錶，搭載每年誤差僅正負5秒的高精準度石英機芯，近期推出全新征服者系列V.H.P.計時碼錶，再度見證石英錶的絕對精準。

V.H.P.是「Very High Precision」（超高精準度）的縮寫，征服者系列V.H.P.計時碼錶所搭載的超高精準度石英計時機芯，是由ETA機芯公司為浪琴獨家研發打造，具備有絕佳的指針式腕錶精準度，每年誤差僅正負5秒，並能利用 GPD（齒輪位置自動偵測）系統在腕錶受到撞擊或受磁干擾後重設指針，計時碼錶功能具有時、分、秒、3點鐘位置30分計盤、9點鐘位置12小時計盤以及錶盤中央位置60秒計盤，另外配備有超長效電池、以及萬年曆功能。

征服者系列V.H.P.計時碼錶備有藍色、黑灰色碳纖維、銀色與黑色面盤，並搭配摺疊式安全錶釦的不鏽鋼錶鏈、藍色或黑色橡膠皮帶，讓征服者系列V.H.P.計時碼錶更增添俐落的運動風格。