浪鬼 全球首發在台灣─浪琴全新錶款 潛水DNA 陶瓷圈增添王者氣勢

2018-11-14

﹝記者方惠宗／台北報導﹞全球詢問度爆表的全新陶瓷圈「浪鬼」全球首發就在台灣！

瑞士製錶商「浪琴表」（Longines）昨（13）日宣布，叱吒錶壇的「浪鬼」、品牌陣中專業運動潛水錶款HydroConquest深海征服者腕錶全新陶瓷圈款式正式問世，而且全球首發就選台灣，可見品牌對市場熱切的重視程度。有趣的是，錶款儘管富含「潛水」基因，但浪琴刻意登高、選在位於38樓的香格里拉遠東國際大飯店馬可波羅酒廊為該錶款揭幕，同時邀來品牌之友「Janet」謝怡芬展示錶款，現場以錶款升級重點「陶瓷圈」為舞台設計，引人感受佩戴時、居高臨下的王者氣勢。

浪琴全新HydroConquest深海征服者陶瓷圈腕錶，除了將旋轉錶圈改為防刮、耐磨的陶瓷材質，讓喜歡戶外活動的錶迷們在使用上更無顧忌外，錶圈整體設計也較前一代顯得乾淨俐落，僅在前15分鐘標示以「分」為單位的時標，後續則以「每5分鐘」作為刻度；錶面亦取消整點的棒型小刻度，保留整點圓形刻度，並採用新一代Super-LumiNova夜光塗料，在夜間判讀時計更為便利。色系上，在黑色、藍色之外，加入新版灰色，沉穩氣息中更添活力。尺寸則有41與43毫米兩種錶徑，搭配不鏽鋼錶鍊或與面盤同色系的橡膠錶帶。