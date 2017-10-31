浪琴插旗台中 郭富城旋風力挺

2017-10-31

〔記者林欣若／台中報導〕瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）台中首間直營店在大遠百盛大開幕，代言人郭富城旋風訪台20小時出席，他從2005年開始加入浪琴代言行列，這12年來拿了金馬獎、結婚、當了爸爸，浪琴見證他每個人生重要時刻，他收藏的浪琴錶款超過30只，他希望未來可以舉辦展覽，讓粉絲也能欣賞這些對他意義重大的腕錶。

浪琴為剛度過52歲生日的郭富城送上一只巨擘系列午夜藍腕錶，錶背刻有「AMC仨」字樣，代表郭富城（Aaron）、太太方媛（Moka）和女兒Chant一家三口。郭富城現在滿口爸爸經，「有一句話說女兒是小情人，我絕對同意！」他說女兒Chant的眉毛和眼睛最像他，根本是「小郭富城」，Chant笑的樣子特別可愛，雖然才1個多月大，但已經認得他的聲音，因為Chant還在媽媽肚子裡時，郭富城經常對著Chant唱自己的招牌歌曲「動起來」，他現在一收工立刻回家，但也更努力工作，「我希望讓女兒覺得她爸爸是個很努力、很認真工作的人。」

浪琴以瑞士原廠設計規格打造台中大遠百名品店，白色為主軸、搭配沉穩內斂的深褐色木質錶櫃，展售完整的浪琴腕錶系列，今年歡慶品牌185周年，浪琴也在台中大遠百舉辦為期14天的185周年錶展，展出包括旗艦系列60周年紀念復刻腕錶、1969復刻腕錶、1918復刻腕錶等經典錶款，展現超過百年的製錶工藝歷史。