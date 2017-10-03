浪琴復刻經典 創新精采時刻

BigEye致敬飛行年代 旗艦系列風光60年 1945復刻錶濃濃古典味
〔記者林欣若／台北報導〕浪琴（Longines）今年大吹復古風，從185年悠遠製錶歷史，找到多款見證經典的錶款推出復刻新作，不論是簡約洗鍊的鐵道腕錶、或帥氣十足的飛行腕錶，融合古典設計加入現代科技，每一款都展現復古創新精神。
1930至1970年是浪琴輝煌的飛行年代，這期間浪琴推出多款飛行腕錶，陪伴飛行員創下精采的飛行紀錄，全新的BigEye大眼復刻飛行腕錶便是向這個輝煌年代致敬。BigEye取自錶盤3點鐘方向的加大30分鐘計盤，顯眼易讀的分鐘計時盤以及佩戴者即使帶著飛行手套也能操作的按把，都是為飛行員量身打造的貼心設計，41毫米錶盤配備浪琴獨家L688導柱輪機芯，半光澤黑色錶盤裝飾SuperLuminova夜光塗料。
浪琴在1957年推出第一款旗艦系列腕錶，在這60年間陸續推出12款不同變化錶盤，今年的60週年復刻款有著典雅俐落的銀色面盤，2種不同打磨方式呈現細緻的層次感，搭配經典的柳葉指針，更顯古典之美，如同1957年的原型錶，60週年復刻版的錶蓋也印有旗艦圖騰。
1945復刻腕錶靈感來自浪琴在1945推出的一款古董時計，不鏽鋼錶殼、暖色的磨砂銅製錶盤，搭配仿舊皮革處理錶帶，以及藍鋼柳葉形指針、漆繪阿拉伯數字時標與銀色寶石時標交錯等細節，都展現古典品味，搭載L609.3自動上鏈機芯，提供42小時動力儲存。