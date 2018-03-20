浪琴贊助網球 明日之星爭霸 明日之星選拔賽 近80名13歲以下網球小將全力較勁 曾之喬力挺陪練球

2018-03-20

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）一向支持各種運動賽事，為了發掘更多網球新星，浪琴舉辦「決戰法網 明日之星選拔賽」已邁向第10年，今年台灣選拔賽初賽於3月19日至20日一連兩天在新北樹林網球場舉行，現場將近80位來自全台各地的13歲以下網球男女小將，全力爭取進入前八強的機會。

浪琴今年首次同時開放男女子組報名，並首次採取複賽制度，預賽限額32籤，總計吸引將近80名網壇年輕小將參賽，競爭激烈。12歲組全國排名前8選手幾乎全員到齊，還有不少10歲組小將越級挑戰，這次預賽進入前八強的網球好手，將能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴前進法網培訓營」，4月13日至15日將在樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。

藝人曾之喬出席選拔賽記者會，她全身網球裝備、佩戴浪琴全新Conquest征服者系列 V.H.P.碳纖維面盤黑色PVD不鏽鋼鏈帶款式，展現青春活力；她的父親是網球教練，耳濡目染下她也代表學校參加不少比賽，直到現在還常常和爸爸一起打球。身手矯健的她在現場也小試身手，與參與比賽的網球小將們對打熱身，她認為網球最重要的是專注力和反應力，她也以自身經歷鼓勵小選手們，為大家加油。