Tiffany傳世卓色 葉片如風吹拂─頂級珠寶展 大自然為題作工精巧 珍稀寶石色彩迷人

2018-11-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany即日起全台巡迴舉辦Rare & Radiant傳世卓色頂級珠寶展，以Tiffany永恆的靈感來源：大自然為主題，引進逾百件、總值逾20億元珠寶，同時呈現傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger與現任創意總監Reed Krakoff以大自然為題創作的珠寶，經典摩登一次看盡。

此次話題展品為Tiffany首度實現Jean Schlumberger當年手稿製作而成的貝殼項鍊，鑲嵌5顆總重40克拉斯里蘭卡藍寶石，超現實感的設計盡顯他以珠寶展示自然界萬物生長、變化過程的設計哲學。Jean Schlumberger作品充滿生氣的有機線條則在葉片項鍊上一覽無遺，18K金鑲鑽打造的藤蔓與葉片宛如被微風輕拂般輕靈飄逸。

Reed Krakoff的招牌作Paper Flowers則以簡約的幾何形狀傳遞現代摩登的氣息，項鍊上鑲嵌的漸層色鑽石、丹泉石與藍寶石透露他對Pantone色調的喜好，也是大自然色彩個個獨一無二的表徵。

珍稀寶石亦是大自然的神奇產物，本次有單價超過1億元的1.22克拉豔彩粉紅鑽，採用圓形明亮式車工十分罕見；另有2.31克拉綠鑽、10克拉沙弗萊石戒指與75克拉圓形切割丹泉石項鍊等，濃郁飽和的色彩令人著迷。

Tiffany鉑金鑲嵌2.31克拉綠鑽戒指，約10,165,000元。

Tiffany Jean Schlumberger海水藍寶鑽石葉片項鍊，鑲嵌總重逾127克拉海水藍寶，約15,245,000元。

Tiffany Jean Schlumberger藍寶石鑽石貝殼項鍊， 鑲嵌總重逾40克拉斯里蘭卡藍寶石，約33,580,000元。

Tiffany Paper Flowers鉑金鑲嵌丹泉石、藍寶石與鑽石項鍊，約10,345,000元。

Tiffany鉑金鑲嵌1.22克拉豔彩粉紅鑽戒指，約111,630,000元。

製表：記者王瀅娟

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