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就愛玫瑰金！ 櫻花金低調出線

2017-02-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕珠寶品牌情人節紛紛主打玫瑰金，可見光澤溫潤的玫瑰金大受喜愛！

Tiffany情人節主打商品全是玫瑰金，經典的Return to Tiffany Love Heart系列承載戀人真心，男女皆宜的Atlas系列霧面金屬上浮雕亮面羅馬數字刻度的設計，呈現明暗對比的立體效果；可代表永恆（Timeless）的Tiffany T系列設計變化多端，適合時髦人士日常搭配；全新推出的Tiffany Keys手環，如一把彎折成手環的鑰匙，直通心房。

卡地亞情人節推出Love系列戒指窄版與細版鑲鑽款，也全採玫瑰金。

而Tasaki以音符為設計靈感的balance note diamond系列，也應情人節推出櫻花金款式，表示櫻花一直以來就是愛情與希望的象徵，代表著高雅、質樸純潔的愛情，淡淡的粉紅色十分討人歡心。

點睛品主打「愛情密語（Love Decode）」頸鍊，看似無意義的字母線條組合，反過來看才恍然大悟暗藏「Loving u（愛你）」、「Only u（你是唯一）」等愛語，適合低調的情人。

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  • 玫瑰金為卡地亞情人節主打商品。

    玫瑰金為卡地亞情人節主打商品。

  • Tiffany Atlas玫瑰金手鐲248,000元，鑲鑽耳環（左下）90,000元，鑲鑽戒指 （右下）74,000元。

    Tiffany Atlas玫瑰金手鐲248,000元，鑲鑽耳環（左下）90,000元，鑲鑽戒指 （右下）74,000元。

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