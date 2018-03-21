Tiffany古董珠寶展 述說鑽石精巧切割

2018-03-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany於台北101專賣店舉辦「A Cut Above」古董珠寶展，引進16件來自品牌古典珍藏庫作品，以鑽石切割為主軸，帶出品牌逾180年的鑽石傳承與珠寶設計風尚，即日起展出至3月23日。

「A Cut Above」古董珠寶展從Tiffany於1946年收購的阿肯色原鑽為起點，帶領顧客認識老礦式切割（Old-mine Cut）、古歐洲式（Old-European Cut）切割、玫瑰式切割，以及祖母綠形、梨形、馬眼形、長梯形、圓形明亮式切割等現今廣為人知的切割方式，最終以品牌著名的The Tiffany Setting作結。每種切割都有其特別流行的時期，如純手工切磨的老礦式切割鑽石是18世紀初期至19世紀中葉的主流，19世紀末20世紀初才出現古歐洲式切割，現今最受歡迎的圓形明亮式切割1916年後才出現。

而每種切割也可為珠寶作品帶來不同的視覺效果，如長梯形切割鑽石可排列出流暢感，常用於1950年代渦漩式設計的珠寶作品。Tiffany善用不同切割的鑽石混合鑲嵌打造珠寶，顯示出品牌在切割工藝上的專精，以及對應時代風尚的設計，花環風格、裝飾藝術與二戰後追求精緻的風格，都可從此展一窺究竟。