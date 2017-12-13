藍盒子頂級珠寶展 收藏家展現消費力

2017-12-13

〔記者王瀅娟／台北報導〕以傳奇設計師約翰‧史隆伯傑（Jean Schlumberger）作品為主的Tiffany自然奇境珠寶展順利落幕，台灣貴客將多數來台作品留在台灣，為近兩年品牌在台舉辦的頂級珠寶展中表現最好的一次。

史隆伯傑作品在台灣有不少收藏家喜愛，此次展出為史隆伯傑作品在台灣最為完整的一次展出，因此獲得顧客相當大的迴響，來台約有50件作品，賣出超過30件，除了鬱金香項鍊、流蘇鑽石項鍊、可可豆胸針、蘭花胸針與雛菊戒指等亦蒙台灣顧客收藏。

從史隆伯傑作品熱賣，也可看出台灣顧客對於工藝之作的欣賞，而非只熱愛大克拉寶石作品。以鬱金香項鍊為例，每朵鬱金香的造型各異，為純手工打造鑲嵌，中間點綴姿態各異的蝴蝶，呈現生動的大自然之美，為史隆伯傑作品的主要特色。流蘇項鍊的每條流蘇均為單獨手工編織，Tiffany團隊另將這條1956年設計的項鍊改鑲嵌白鑽與不同顏色濃度的黃鑽，戴在身上不僅服貼，且呈現出如秋季陽光般的流麗光暈，閃耀非凡。