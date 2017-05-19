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《碧璽‧明日之星》2

2017-05-19

記者王瀅娟／紐約、台北報導

石榴石 指日可待

石榴石（Garnet）和碧璽一樣，都是擁有多樣色彩的寶石家族，高品質的石榴石顏色亦可媲美傳統貴重彩色寶石，如頂尖的紅色石榴石可媲美紅寶石、錳鋁榴石可媲美橘黃色剛玉。沙弗萊石結晶小，常做為配石，但大克拉數的沙弗萊石因為稀有，價格也不容小覷。有著比美鑽石火光的翠榴石更是許多珠寶藏家想要收藏的寶石，尤其是產自俄羅斯烏拉山的翠榴石，有著稀罕的羽狀內含物，最為人所追捧，也是石榴石家族中身價最高的貴族。

圖片提供／Tiffany

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  • Tiffany 2017 Blue Book 系列鉑金鑲嵌總重10克拉以上橢圓形橙色剛玉戒指，色澤濃豔難得一見，價格店洽。

    Tiffany 2017 Blue Book 系列鉑金鑲嵌總重10克拉以上橢圓形橙色剛玉戒指，色澤濃豔難得一見，價格店洽。

  • Tiffany 2017 Blue Book 系列18K金鑲嵌總重9.50克拉枕形切割沙弗萊石戒指，如此碩大的沙弗萊石得來不易，看不出如何鑲嵌成同一面的設計更代表Tiffany的高超工藝，約5,300,000元。

    Tiffany 2017 Blue Book 系列18K金鑲嵌總重9.50克拉枕形切割沙弗萊石戒指，如此碩大的沙弗萊石得來不易，看不出如何鑲嵌成同一面的設計更代表Tiffany的高超工藝，約5,300,000元。

  • Tiffany 2017 Blue Book 系列羽毛戒指，鑲嵌可特里讚不絕口的13.22克拉橢圓形藍色碧璽主石，搭配鑲嵌粉色與黃色剛玉、藍寶石及鑽石，更顯活潑，約19,000,000元。

    Tiffany 2017 Blue Book 系列羽毛戒指，鑲嵌可特里讚不絕口的13.22克拉橢圓形藍色碧璽主石，搭配鑲嵌粉色與黃色剛玉、藍寶石及鑽石，更顯活潑，約19,000,000元。

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