Tiffany Love 情感默契戴動真愛

2018-02-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany推出全新Tiffany Love形象廣告，邀請真實生活中多對情侶參與拍攝，廣告中只見情侶以親密的手勢表現出濃郁的情感連結，然而幕後花絮照更加精采，完全捕捉到情侶間自然流露的真情蜜意。

參與廣告拍攝的主角包括交往多年的情侶、遠距離情侶、同志情侶等，從事的行業有模特兒、演員、攝影師、設計師、部落客，甚至美軍連長，讚頌愛情的多種樣貌。Tiffany藝術總監Reed Krakoff表示：「Tiffany打破傳統，讚頌愛情的各種樣貌，象徵著真摯承諾。透過此次Tiffany Love形象廣告，呈現出Tiffany獨一無二向愛情致敬的方式。」

這並非Tiffany第一次將同志情侶納入愛情相關的廣告運動中，在2015年推出的「Will You？」形象廣告中便曾出現男同志情侶的身影，在保守的精品界引起熱烈討論，也帶起了珠寶圈邀請同志拍攝微電影或擔綱廣告運動主角的風氣，展現愛的包容性。

圖片提供：Tiffany