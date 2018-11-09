SOGO週年慶 瘋搶妝品家用品

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO台北店週年慶，昨（8）日熱鬧登場，一早開門前各館出入口就擠滿上千民眾等待入場，或者化妝品特惠組排隊人潮，首日台北3館（忠孝、復興、敦化）共湧入約13萬人，首日業績高達11億元。
今年SOGO為了增加晚間購物人潮，忠孝館特別祭出30組美妝「晚安排隊商品」，則多為人氣基礎保養品。SOGO營運本部資深副總經理吳素吟表示，今年「晚安排隊商品」品項較去年多出2至3成，每項100組，並首次推出前100名再加送百元禮券的優惠，另外，買1送11、以及知名保養品牌的精華液組合，都是今年週慶熱銷商品。此外，忠孝館Roots也推出獨家限量款洋裝，現場聚集許多消費者搶便宜。
今年亮點業種仍為美妝，光是忠孝館的化妝品，首日就進帳1.4億元。此外，由於今年忠孝、復興館都推出限量新款iPhone加贈5,000元禮券，有許多消費者衝著此賣點而來，有消費者甚至在凌晨2：30前來排隊，而家用方面，寢具、床墊買氣熱，Dyson於SOGO忠孝館、復興館推出首賣新品捲髮器，也吸引許多熱愛新事物的消費者前來搶購，現場不乏買禮物送另一半的男性。
SOGO今年週年慶推出化妝品單日單櫃消費滿6,000元送700元優惠，包含600元的週年慶優惠券和100元特別優惠券，同時也推出獨家優惠的化妝品組合，並首度推出女鞋、內衣、服飾、運動單筆消費滿3千送3百元；國際精品滿20,000元送2,000元抵用券；另外，跨館滿30,000元還可抽JAGUAR百萬跑車，另外與Uber合作，推車資折抵服務。
圖片提供：SOGO