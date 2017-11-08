低收單親媽週年慶花17K奢買化妝品 社會局這樣說…

2017-11-08 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕「沒飯吃」、「沒錢繳房租」、「沒錢繳孩子學費」！桃園市議員王浩宇在臉書「我是中壢人」PO文指出，上任後常常都會遇到類似的弱勢家庭，但今天在中壢SOGO百貨卻遇到一位單親媽媽，上月才用孩子要看病、沒錢吃飯為由，拜託他跟政府申請1萬元急難救助，前陣子又說房租付不出來想要求助，今天卻在百貨公司週年慶開跑首日，花1萬7000元買了一堆化妝品，直呼誇張。

對此，桃園市政府社會局社會救助科長黃慕義晚間受訪指出，市轄低收入戶約6900戶、中低收入戶約2400戶，針對列冊低收入戶、中低収入戶社工均會稽查有無房產、車子，若發現其生活寬裕與其身分顯不相當狀況者，會重新審查資格，之前就曾接獲民眾檢舉有低收入戶住豪宅、開名車，但是購買化妝品是第一次聽說，這位單親媽媽是幫人代購或分給家人使用，或是有其他原因有待釐清，不過，買東西是個人自由，而買化妝品是否就是購買奢侈品，會請社工針對王浩宇所提事證再進一步了解。

浩宇在PO文中指出，類似狀況的弱勢家庭不少，也有遇過單親媽媽沒錢繳房租，卻一個晚上娃娃夾掉好幾千元，這些父母哭窮不工作，卻又毫無金錢觀念，令人氣憤。

王浩宇說，或許有人會問，窮人沒有愛美的權利嗎？窮人就不該買iPhone嗎？今天PO文一出，也有很多人批評他，說他不該講出來，批評他看不起窮人，但對於這樣的狀況，他真的忍無可忍，畢竟如果接受社會救助同時無法做好金錢的管理跟分配，無法把有限的金錢用在對的地方，照顧好孩子、讓他們不至於顛沛流離挨餓受凍，相信社會大眾，也不會願意繼續把稅金花在他們身上。