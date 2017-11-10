SOGO週年慶重磅登場 美妝家電吸客

〔記者凃盈如／台北報導〕11月週年慶重頭戲SOGO台北店昨天開打，早上雖然微涼細雨，但一早店外就擠滿人潮，忠孝及復興兩館，還沒開門就超過4,000人排隊，破忠孝商圈紀錄，最早排隊的是前天下午4：00，就有兩名20多歲的男性消費者前來排彩妝，排了19個小時，就為搶購YSL限量聖誕彩妝給女友。
SOGO週年慶美妝祭出滿6,000元送600元抵用券，外加100元特別優惠券，各業者也祭出明星商品特惠組合，包括有「萬里長城組」美名的蘭蔻超進化肌因修護安瓶買2送7組合、雅詩蘭黛特潤修護露買1送4的組合等，都十分暢銷；至於8、9樓家用樓層，首次推出消費滿5,000元現抵特定夯品5,000元優惠，如iPhone 8 Plus（256 GB）、dyson Supersonic吹風機等限量商品，都在優惠之列。
SOGO董事長黃晴雯表示，感覺今年第4季消費力提升，SOGO忠孝館有「美妝天后宮」美名，藉由優惠組、獨家彩妝，如Tom Ford、Refa、Buly 1803、MDMA的力道帶動，預估今年1樓美妝坪效可達到1,500萬元，較去年多出200萬元。SOGO資深營運副總吳素吟則表示，週年慶每天美妝將挑戰1億元業績，尤其今年設計彩妝夯，其與流行高度相關、包裝精緻，且對於流行色彩敏感，預估如Tom Ford、Dior、Givenchy、Chanel、 Giorgio Armani、YSL等品牌，都能創造極佳業績。
圖片提供：SOGO