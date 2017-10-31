遠東快樂卡 一年狂發50萬張

2017-10-31

記者李靚慧／專題報導

遠東集團、國泰世華銀行與SOGO百貨間的聯名卡爭議長達13年，去年下半年遠東銀行決定發行「集團聯名卡」，總算在爭議中找到了出口，遠東集團傾集團之力，不到一年狂發50萬張卡。

SOGO百貨的聯名卡爭議，起於前經營者太平洋章家與當時隸屬國泰集團的匯通銀行，簽署聯名卡合約，允許發行SOGO聯名卡且合約無期限，更具有排他性；換言之，匯通銀行不但永遠是SOGO聯名卡的發卡行、其他銀行不可同時發行聯名卡，且任何信用卡的優惠不得高於該聯名卡。

匯通銀行後來歷經更名、合併，成為國泰世華銀行，而SOGO百貨經營權在2003年由遠東集團入主。針對聯名卡爭議，2004年遠東集團試圖以發行「集利卡」突圍，遭國泰世華銀行提告，最後SOGO百貨賠國泰世華銀行4億元和解。

近年國泰世華銀行積極推展信用卡業務，不但從中國信託銀行手中，搶下了「COSTCO聯名卡」，坐上「刷卡王」寶座，去年更進一步搶走原本由遠東銀行發行的「台塑聯名卡」，一出手就讓遠銀少了40萬張卡，遠東銀行終於使出殺手鐧，在去年底前，推出規劃許久的「集團聯名卡」。

遠東銀行信用卡主管指出，遠銀清楚了解SOGO聯名卡的合約內容，因此無意去碰觸SOGO聯名卡爭議，發行的「遠東快樂卡」是「集團聯名卡」，優惠內容涵蓋遠東集團各子公司關係企業，SOGO百貨的優惠只是其中之一。

在集團總動員下，短短一年內，發出了逾50萬張「遠東快樂卡」，預估今年底前，「遠東快樂卡」應可達60萬張的規模，與「SOGO聯名卡」目前80萬張的發卡量已相去不遠。