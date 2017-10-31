SOGO週年慶下月登場 遠東、國泰刷卡戰

2017-10-31

記者李靚慧／專題報導

SOGO百貨週年慶下月即將登場，過去13年，為了一紙聯名卡合約多次正面衝突的遠東、國泰集團，為了爭搶週年慶商機，早已磨刀霍霍、積極備戰，二集團的恩怨也再度引爆。

上月才正名為「遠東SOGO百貨」的遠東集團，旗下遠東銀行，已趕在週年慶前一個月，發出近七千張「遠東快樂卡」，今年鎖定SOGO週年慶大砸預算，提供週年慶期間最佳優惠，一切的備戰，都是以「SOGO聯名卡」為假想敵。遠銀要搶的，正是國泰世華在SOGO百貨內高達三成的刷卡大餅。

雖然遠東快樂卡發卡量已逾五十萬張，但八十萬張的SOGO聯名卡，目前仍是SOGO百貨的刷卡主力。根據統計，目前信用卡刷卡消費的比重約達SOGO營業額的8成，其中有3成是來自於國泰世華聯名卡，其他則由各大銀行分食。

遠東銀行估算，「遠東快樂卡」推出前，遠銀卡在SOGO百貨的刷卡排名僅排第8名，推出「遠東快樂卡」後，目前已衝上第4名，遠銀試圖以各項優惠，一舉衝高今年SOGO週年慶期間的刷卡金額。「遠東快樂卡」因掛有「HAPPY GO卡」功能，持卡人可在不同日期、達消費門檻後，分別兌換「HAPPY GO卡」及「遠東商銀信用卡」的來店禮，讓遠銀以此主打「可以領兩份」的訴求。國泰世華銀行則宣布只要下載該行指定的APP，就贈送百元禮券，也承諾在週年慶期間，給予「獨家刷卡優惠」，試圖穩固既有客群。

銀行業者指出，百貨週年慶是各大發卡銀行的兵家必爭之地，消費者不但買得多、單筆刷卡金額也大，各銀行原本就會傾注所有資源，吸引持卡人刷自家的卡片，「加碼送禮券」更是不得不辦。

這次SOGO週年慶國泰世華銀行鎖定女鞋男裝女裝寢具鍋具提供「滿6千贈600抵用券」、遠銀則鎖定一樓的化妝品提供「單筆滿萬加贈200抵用券」等優惠，較勁意味濃厚，最後消費者如何選擇，結果很快將會揭曉。