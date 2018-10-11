愛馬仕空間之間 亮點經典復刻家具

2018-10-11

〔記者凃盈如／台北報導〕又有打卡新熱點！今年愛馬仕「空間之間」藝術裝置展將於台北、杜拜、首爾等城市展開全球巡迴展演，展出多件特殊款家具與米蘭家具展最新創作，台北首站將在10月20日至11月4日於台北信義區的精品百貨BELLAVITA一樓中庭登場， 本次展場由巴黎團隊打造巨型幾何立體色塊為主視覺，體現愛馬仕家居系列多元、精準的色彩創意， 當代而時髦，在驚奇和嚴謹之間，展現和諧的平衡美學。

愛馬仕自1923年推出第一件披毯、薄毯與野餐籃等生活用品，跨入了家居世界的領域，豐沛的創作能量於家具、燈飾、餐具、家飾、織品、壁紙等面向展露，亦推出書桌文具用品、Baby系列，以及特殊訂製商品，為居家空間帶來創意，並傳遞愛馬仕經典的生活藝術。本次台北首站推出多款珍稀款家具，如出自英國建築師與設計師Edward Barber與Jay Osgerby設計的AES系列咖啡桌，以青銅鑄造，桌面拋光完美、造型富有建築感；另外也有客製化的系列珠寶櫃、墨西哥藝術家創作的珍稀限量款披毯，又或者設計大師Jean-Michel Frank作品。他1924年時第一次與愛馬仕接觸 ，當時他想要為自己設計的家具包覆皮革，愛馬仕決定以其精湛的馬鞍針縫工藝縫製這些作品。自2010年起，愛馬仕開始重新推出多款Jean-Michel Frank的經典款限量復刻版家具，這些作品，在本次展期，皆可一睹為快。

圖片提供：愛馬仕