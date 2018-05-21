納吉布之妻 「大馬版伊美黛」

2018-05-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕馬來西亞警方近日對前總理納吉布展開貪腐調查，在其家族相關住所與辦公室查扣價值約十億馬來西亞令吉財物，包括疑為前第一夫人羅斯瑪．曼梳（Rosmah Mansor）所有的三百個裝有設計師包款的箱子，以及數十個裝滿現金珠寶的包包，許多人士以「大馬版伊美黛」形容她的奢侈浮華。

警方查扣的多半是愛馬仕鉑金包（Hermès Birkin），但未證實為誰所有。鉑金包是社交名媛的鍾愛精品，包括英國足球名將貝克漢之妻維多莉亞．貝克漢等人都是愛好者。據報導，警方還查扣LV、香奈兒及奧斯卡．德拉倫塔（Oscar de la Renta）等數十個精品包，外加十只名錶。

此前，羅斯瑪與丈夫公開亮相時，總配戴奢華名錶和包包。二○一五年，馬國民眾就課徵消費稅發動抗議之際，羅斯瑪曾公開表示，她每次染髮要花一千二百令吉（約九千七百台幣）；當時大馬最低月薪為九百令吉，但由於當年馬國當局嚴控媒體，因此罕有對羅斯瑪奢侈生活的公開批評。

羅斯瑪曾在二○一三年出版的傳記上辯稱，她自掏腰包購買這些精品；元首之妻理當打理儀容，不讓人民蒙羞，希望民眾接受她是不完美的平凡女性。羅斯瑪一九五一年出生於大馬森美蘭州的一個小鎮，她在自傳中提到學生時代曾面臨財務困境，首份工作在農業銀行任職，月薪僅八百令吉，一九八七年嫁給納吉布後才停止工作。

馬國媒體與民眾公開要求，希望得知羅斯瑪如何享受這類奢華生活。許多民眾將她比擬為菲律賓前獨裁總統馬可仕之妻伊美黛。一九八六年馬可仕政權遭「人民力量」推翻，伊美黛留下超過一千兩百雙鞋子。大馬領袖安華指稱，納吉布一家的貪污總額將高過馬可仕家族。