大馬前第一夫人涉貪出庭偵訊 網友焦點卻是它...

2018-06-05 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）以奢豪聞名，她今（5）日抵達反貪機構，就「一馬發展公司（1MDB）」貪汙案接受偵訊，她所攜帶的大紅色手提包成為大量網友關注焦點，「是不是愛馬仕包？」

大馬媒體報導，現年66歲的羅斯瑪據傳品味奢華、舉止傲慢，以愛好昂貴服飾和手提包聞名，警方為調查1MDB案於上月突襲納吉布家，沒收多袋現金、珠寶與數百個設計師名牌包，之後外界都把焦點放在羅斯瑪身上。

今日上午，身穿藍色馬來傳統服裝和鮮紅色頭巾的羅斯瑪在律師、女兒和女婿陪同下，到反貪機構接受3小時偵訊，直到下午近4時才離開返家。

羅斯瑪今日攜帶的大紅色手提包則成為網友關注的一大焦點，紛紛詢問「是什麼牌子？」、「是不是愛馬仕包？」網友後來也搜出這款包是義大利名牌「凡賽斯（Versace）」出品，要價約2950美元（約8.8萬台幣）。

有網友說，比起愛馬仕的柏金包，這款大紅色手提包顯得較「平民」。

5月18日，警方突襲納吉布家後，起獲284個包括愛馬仕柏金包（Hermes Birkin）及香奈兒（Chanel）在內的各式名牌包，動用5輛警車才能將充公物品運回警局。