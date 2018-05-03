精品銀器亞洲巡展 撩動藏家魂

2018-05-03

〔記者凃盈如／台北報導〕隸屬於愛馬仕集團的PUIFORCAT（博藝府家）銀器，以傳承近200年的精緻工藝於餐具、家具裝飾領域聞名，今年愛馬仕集團的「亞洲巡迴展」，首站於台灣舉行，展出逾40件作品，總價值超過千萬，幾乎皆為首次來台的作品，將於5月8日起至8月14日，自南部至北部精品專門店，全台巡展，藏家們可趁現在一覽法國精緻工藝之美。

本次展出的商品穿越古典到當代，一款要價3,582,400元的橢圓形冰鎮酒杯純銀容器，是最高價商品，原作有兩件，位於法國羅浮宮與俄羅斯的克里姆林宮，PUIFORCAT復刻其樣式製作，其精緻無瑕的橢圓形外觀，相當考驗工匠手藝，目前全球僅一件，接受訂製服務，但其製作時間約6至8個月。

本次展出的有Ruban家飾系列、Initiales餐瓷系列、Sommelier侍酒師品酒系列、Fluidité咖啡與茶具系列、Argent Gourmand銀製美食系列，以及最新的Bureau d’Architecte系列文具組等，皆可發現PUIFORCAT銀器之美；譬如Argent Gourmand銀製美食系列，就是出自引領設計風潮的法國設計師Patrick Jouin之手，且由法國甜點大師Pierre Hermé提供建議。

圖片提供：PUIFORCAT