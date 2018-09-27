名錶薈萃拍賣會巡迴預展 首站台北

2018-09-27

﹝記者方惠宗／台北報導﹞富藝斯拍賣行（Phillips）與鐘錶顧問公司Bacs & Russo合作舉行的「名錶薈萃─日內瓦VIII」精選拍品昨（26）日在台北做為亞洲公開亮相首站。此屆拍品共約200件，勞力士（Rolex）以Cosmograph Daytona「Paul Newman」Panda型號6265錶款成為吸睛亮點、亦是估價最高錶款之一。雖然同款腕錶如今令愛好者趨之若鶩，不過此作剛面世時，市場反應卻是冷淡，令勞力士當時限量生產該款產品，造就眼前的獨特、珍稀性。

精選拍品還包括一款市場少見的勞力士「Pre Daytona」型號6238，配置由原黑色錶盤變成「Tropical」棕色的漆錶盤，並印有已停產的「雙T」罕有標誌；此標誌象徵1960年代開始使用、以「氚」做為錶盤夜光材質的標記。

百達翡麗（Patek Philippe）型號1463A錶款也是難得一見。該型號以不鏽鋼錶殼產品最備受推崇，根據富藝斯資料，同款腕錶中只有24只配置寶璣數字時標錶盤，眼前之作即是其一。歐米茄（OMEGA）則以「Speedmaster」型號2915-2錶款搶眼，由黑變棕色的錶盤十分勻稱的完美，品相極佳，「Speedmaster」標誌的特長小楷「r」字也是一大特色。

富藝斯鐘錶部自2015年成立至今短短3年，與其他主要拍賣行比較，市場佔有率高達47%，可說領先全球鐘錶拍賣市場，去年更創下1.12億美元的總成交額。此屆「名錶薈萃─日內瓦VIII」台北預覽會於富藝斯台北辦事處舉行至今（27）日止，之後將於香港、紐約、倫敦及日內瓦展出。拍賣日為2018年11月10至11日，地點在日內瓦「Hotel La Reserve」。

圖片提供：Phillips