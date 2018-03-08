Fendi錶襯時裝 經典時尚 巴賽爾亮點 全新Fendi Timepieces搶先亮相

2018-03-08

〔記者林欣若／京都報導、攝影〕鐘錶除了實用的報時功能，也是彰顯個人態度的時尚配件，義大利精品品牌Fendi為了貫徹時尚態度，以精品規格打造一系列Fendi Timepieces腕錶，在巴賽爾鐘錶（Baselworld）開展前，Fendi搶先在京都發表全新Fendi Timepieces腕錶系列，將包款和時裝的經典設計元素融入腕錶，實用又時尚！

全新F logo的時尚義涵為「F is FENDI」，從去年秋冬開始，Fendi以上下顛倒的F logo為主角，推出嶄新又年輕的單品，今年的Run Away系列腕錶便以顯著的F logo打造強烈視覺效果，F logo恰好倒置在3點鐘、6點鐘、9點鐘位置，呈現簡潔的幾何美感，28、36、41毫米3種尺寸、搭配各種顏色錶帶、以及不鏽鋼金或雙色金錶殼，打造多變的Fendi style。

Selleria系列開啟了替換錶帶風潮，在各種繽紛色彩錶帶之後，Fendi今年將包款設計細節例如織毯工藝、珍珠、鉚釘、皮革雕花運用在錶帶上，每一款錶帶都彰顯Fendi多變、玩趣的品牌精神，除了有多款錶帶可供變換，也可將Selleria錶頭安裝在特殊的掛鉤上，成為吊飾。

和Selleria一樣，Fendi IShine系列也是一款強調可隨心情變化款式的腕錶，Fendi IShine錶盤上有12顆寶石，輕輕轉動錶冠，12顆寶石可變化成粉紅漸層拓帕石、黑色尖晶石或白色拓帕石，錶冠上的拓帕石以六爪鑲嵌，錶盤以珍珠母貝拼貼出花卉圖案，整款腕錶就像炫目的腕上珠寶。

  • Selleria系列以精采多變的錶帶，讓腕錶的功能更豐富，約75,500元起跳。 （記者林欣若攝）

    Selleria系列以精采多變的錶帶，讓腕錶的功能更豐富，約75,500元起跳。 （記者林欣若攝）

  • Fendi IShine系列以繽紛色彩與炫目寶石，呈現華麗時尚包格。（記者林欣若攝）

    Fendi IShine系列以繽紛色彩與炫目寶石，呈現華麗時尚包格。（記者林欣若攝）

  • 上下倒置的F logo是Fendi全新DNA，廣泛運用於各種單品設計。（記者林欣若攝）

    上下倒置的F logo是Fendi全新DNA，廣泛運用於各種單品設計。（記者林欣若攝）

  • 簡潔又有設計感的Run Away系列，以3種尺寸和各色錶帶符合各種穿搭需求，約27,000元起。（記者林欣若攝）

    簡潔又有設計感的Run Away系列，以3種尺寸和各色錶帶符合各種穿搭需求，約27,000元起。（記者林欣若攝）

  • Selleria的錶頭可成為吊飾，和包款搭配。（記者林欣若攝）

    Selleria的錶頭可成為吊飾，和包款搭配。（記者林欣若攝）

  • 南韓女星金喜善日前出席米蘭Fendi 2018秋冬時裝秀，搶先佩戴全新Fendi IShine粉色腕錶，約75,500元。（FENDI提供）

    南韓女星金喜善日前出席米蘭Fendi 2018秋冬時裝秀，搶先佩戴全新Fendi IShine粉色腕錶，約75,500元。（FENDI提供）

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