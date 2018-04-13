迪奧癮誘俏唇露 星光鬥美鬧Party

2018-04-13

〔記者邱巧貞／台北報導〕迪奧昨晚舉辦全新「癮誘超模漆光俏唇露」上市派對，歐陽妮妮、歐陽娣娣兩姊妹連袂出席，兩人分別穿著超短熱褲、短洋裝，露出歐陽家的招牌長腿，兩人笑稱自己的長腿遺傳自爸爸歐陽龍186公分的身高，身為姐姐的妮妮不時貼心提醒娣娣不要駝背，先前，歐陽妮妮才被媒體拍到帶「賓士男」李家安回香閨，但她昨日出席活動親口認：「還是單身」，稱與賓士男僅是自創品牌的合夥人關係。

隋棠昨天出席派對時搽上色號648的橘紅色唇露、一身亮麗服裝出席派對，出門前還被寶貝兒子Max大讚「媽媽今天好漂亮喔！」心情馬上就被融化了，隋棠笑說：「可見Max平常有多少看到我打扮漂亮。」

「Sandy」吳姍儒則穿著一襲前中開薄紗、後露背至腰的紅色褲裝性感亮相，她透露，事前有先跟老爸吳宗憲報備過，「基本上只拍了正面照片給他看，不過他沒看到背面。」吳姍儒表示迪奧是她在美國念書就很喜歡的香水品牌，因學生時期預算有限，還經常會到櫃上試噴，當初還曾跟妹妹合買一瓶香水。

迪奧將護唇功效和絕色漆光合而為一，打造即刻豐唇效果的「迪奧癮誘超模漆光俏唇露」，標榜飽滿顯色、長效持色，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips特別打造漆光、霓光以及炫光妝效，適合在各種場合選擇使用。