氣墊粉餅光圈肌 媽咪好氣色─透亮自然妝容 母親節折扣優 微霧光霧面肌不可失

〔記者邱巧貞／台北報導〕「喬妹」宋慧喬出席活動時，坦言自己肌膚之所以看起來這麼亮，除了平日好好保養外，也是因為拍了氣墊粉餅才有如此「光圈」般的透亮感。氣墊粉餅從南韓發揚光大，因使用方便、妝效自然大受歡迎，讓各家美妝品牌莫不一一跟進，而氣墊妝效也從過去的光亮感到微霧光、霧面皆有，熱潮始終不退，適逢母親節折扣檔期，各家的氣墊粉餅組合也成為消費者鎖定的採購焦點。
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BOBBI BROWN膠囊氣墊粉底組，特價2,500元；自然輕透膠囊氣墊粉底無瑕版粉蕊2入（正品）+ 自然輕透膠囊氣墊粉底無瑕版粉盒（正品）。
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宋慧喬使用氣墊拍出光亮美肌。
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