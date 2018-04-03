雅詩蘭黛 小銀瓶緊緻嫩滑

2018-04-03

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞繼「小棕瓶」特潤超導修護露熱賣多年後，今年雅詩蘭黛全新推出「Pro極速緊緻肌密全能精華」，標榜全方位緊緻，因銀色包裝也有著「小銀瓶」的暱稱。去年，這款「小銀瓶」在日本上市時，短短4週在日本Cosme消費者評比即累計超過400則心得分享，獲得超高評分，成為抗老保養類的熱銷品。

雅詩蘭黛研究發現，亞洲人臉部肌膚結構獨特，脂質較歐美人種更顯豐厚，因此臉型呈現也較圓潤、童顏，但當層連蛋白隨著老化而逐漸減少，在鼻唇溝紋、臉頰與下頜等部位會出現更明顯的鬆弛下垂，臉部失去澎潤光采，這些主要區域的老化外觀則成為亞洲女性更在意的問題，因此雅詩蘭黛尋求皮膚醫學與整形外科的專業，研究臉部解剖學，藉由解決這些臉部區域的老化問題，達到整體更緊實且充滿彈力的輪廓。

肌膚中的膠原蛋白、彈力蛋白與層連蛋白是讓肌膚維持緊緻年輕狀態的重要物質，能夠有效支撐肌膚結構，然而膠原蛋白的含量會在25歲後開始流失，到35歲時只剩下幼年期的20%，造成臉部肌膚鬆弛、下垂等問題。而臉部中的第一型膠原，為肌膚提供機械性支撐與結構，是維護緊實臉部輪廓的關鍵，因此雅詩蘭黛從此切入研究，全新「Pro極速緊緻肌密全能精華」運用六胜肽-8、乳清蛋白與海藻萃取物，為肌膚加強結構，並搭配果酸及乙醯葡糖胺，改善肌膚平滑度。