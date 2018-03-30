迪奧香氛世家 經典香調誘人

2018-03-30

〔記者邱巧貞／新加坡報導、攝影〕近年，亞洲市場的香水業績成長力道驚人，妝品業者看好香氛的消費潛力，紛紛導入高級訂製香氛系列，今年下半年度，迪奧不僅將開設在台的第一間迪奧香氛世家專賣店（MAISON CHRISTIAN DIOR簡稱：MCD），還將帶來一系列全新的「迪奧香氛世家」。

全新「迪奧香氛世家」由品牌首席調香師FRANÇOIS DEMACHY一手打造，一口氣推出26款經典香調，他受訪時提及此系列香氛的核心仍然在珍稀的香氛原物料，但，以往高訂香氛系列的設計概念容易讓人有遙不可及的距離，現在則是從生活方式出發。

「迪奧香氛世家」大致區分為花香、輕花香、清新果香、感性香氛及東方香調五大類，每一款香氛皆有獨特的個性，像是以靈感源自於迪奧品牌精神的「蒙田大道GRIS DIOR」、「NEW-LOOK 1947」、「幸運時刻LUCKY」等，以及多款香氛如「柯勒諾瓦La Colle Noire」、「天使茉莉Jasmin des Anges」以及「晨露玫瑰Rose Gipsy」，都是調香師FRANÇOIS DEMACHY獻給故里格拉斯的頌歌，而其中有些東方香調像是「伊斯帕罕玫瑰OUD ISPAHAN」、「夜之琥珀AMBRE NUIT」等則是地區限定販售。目前台灣預計先導入21款，40ml、125ml、250ml三種容量，小容量能讓香氛初入門者更好入手，而亞太區第一家迪奧香氛世家專賣店上月甫於新加坡ION購物中心開幕。