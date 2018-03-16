宋慧喬人妻 賞臉雪花秀 潤燥精華EX保養第一道 晚安面膜前睡必敷

2018-03-16

〔記者邱巧貞／首爾現場報導〕「喬妹」宋慧喬自去年10月底與宋仲基甜蜜完婚後，一舉一動備受關注，昨（15）日她以人妻身分出席雪花秀（Sulwhasoo）代言活動，身著一襲粉嫩的套裝，氣質優雅，氣色看來極佳。

宋慧喬在接受亞洲媒體訪問時，已先避開婚姻相關問題，將焦點著墨在與品牌之間的合作，她表示：「一直以來，十分欣賞雪花秀將傳統結合現代科技的品牌精神。」在保養方面，她透露每天都以雪花秀明星商品「潤燥精華EX」打底做為保養的第一道，也會使用片狀的「潤燥精華面膜」，但因韓國氣候乾燥，每晚睡前例行步驟一定會敷上晚安面膜再就寢。

宋慧喬婚後難掩幸福人妻的光采，她笑說自己今天肌膚之所以看起來這麼亮，正因搽了雪花秀「臻顏逆齡氣墊粉霜」，也分享已練習瑜伽3年了，平日亦會安排固定的運動行程，「瑜伽讓我能專注在當下的動作，忘卻別的事情，對我舒緩緊張的情緒，非常有幫助。」她認為，內在與外在都要維持平衡，持續積極正向的態度，自然能由內而外散發光采。喬妹婚後孕事傳聞傳不停，昨她出席活動時依舊腳踏5、6公分高的高跟鞋，露出纖細美腿，孕事始終令人猜不透。

南韓頂級美妝品牌雪花秀自成立以來從未找過代言人，這次首度啟用代言人，業者透露一方面因應現今社群媒體的潮流，二來現今的喬妹展現成熟優雅的氣質與品牌形象十分契合。雪花秀隸屬於南韓愛茉莉太平洋集團旗下的美妝品牌，強調與大自然共處、平衡和諧的全方位之美，產品標榜使用產於南韓的國產原料，而最具代表性的韓國人蔘，也是雪花秀最早投入研究的韓國傳統藥材。

此外，雪花秀亦是集團中業績最好的品牌，連續十多年穩坐百貨公司暢銷保養品之冠，並曾獲選為2010年G20首爾高峰會中指定官方贈禮，足見其在南韓「國寶級」的地位。