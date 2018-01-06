癮誘粉漾潤唇膏 新品3妝效誘人

2018-01-06

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞迪奧在2009年推出「癮誘粉漾潤唇膏」，它不只是一款潤唇膏，還絕妙地結合潤唇質地與彩妝妝效，透過獨家的「水漾潤色科技」，搽上後，可感應並反應雙唇的酸鹼值，因應每個人不同的唇瓣綻放自然紅潤的粉嫩妝效，即使不習慣上妝的女性，也愛上這種宛如天生的妝效。

迪奧「癮誘粉漾潤唇膏」自2009年誕生以來，創下全球每3秒賣出1支的佳績，在台灣市場更連續8年榮登專櫃品牌銷售NO.1唇膏，不僅如此，在彩妝大國南韓及日本分別位居專櫃品牌第2名及第3名的熱銷唇膏，可以說，亞洲女生都愛這種自然的粉漾唇色。

為滿足女性不同的妝容需求，今年，迪奧「癮誘粉漾潤唇膏系列」大進擊，一次推出3大妝效及全新色選，3大妝效分別為健康粉潤、絲絨粉霧、銀河閃耀，皆加入「水漾潤色科技」與多種保濕潤澤成分。

「健康粉潤妝效」蘊含野芒果油與絲瓜精華等潤澤成份，深層滋養雙唇，除了原本熱銷的粉嫩色#001、粉橘色#004、粉紫#005和莓果色#006，新增加了#007俏梅紅與#008少女粉。

全新推出的「絲絨粉霧光妝效」，因應霧感唇膏大勢，單搽打造自然霧光雙唇，也可作為霧面唇膏打底使用，讓搽上霧面唇膏的雙唇不再乾燥，更顯色持久；「銀河閃耀妝效」則添加「霓彩配方」，使唇彩粒子多角度折射光線，釋放閃爍璀璨光芒，讓雙唇更顯豐翹飽滿。