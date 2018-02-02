迪奧底妝新品 限量訂製版

2018-02-02

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞新生代女星邵雨薇昨（1）日出席迪奧底妝新品發表會，工作時經常需熬夜拍戲的她透露，每次妝前習慣使用保濕精油並搭配滾輪美容儀按摩肌膚，她認為只要肌膚保濕後，妝就能服貼，而要達到持久妝效，她偏愛選擇霧光質感的粉底液。

有著精緻小臉的邵雨薇，雖不需特別的修容，但也跟彩妝師偷師學到平日會備有2款不同色號的粉底，透過深淺的底妝搭配，自然達到立體修容的效果。她透露，因為嘴唇很乾，之前曾誇張到出門會攜帶8支唇彩，但因近來愛上小包包，就簡單帶上2支，在色彩上，她則偏愛暗紅色

屬於纖瘦不易胖體質的邵雨薇，在飲食上雖會控制，亦不會刻意節食，她笑說：「晚餐不吃東西太強人所難。」她習慣早餐時吃燕麥片加牛奶，適時搭配一些調味玉米片、蔓越莓，她說：「澱粉類食物儘量都在早餐都吃完，晚餐時就不吃澱粉，順序上也會先吃菜再吃肉。」

迪奧推出全新「超完美特務粉底液」，標榜極致水霧感、高度遮瑕、持妝效果，展現零瑕霧光肌。迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips 分享產品使用秘訣：「建議用指腹上妝，先從最需遮瑕修飾的地方開始，用指腹輕點，然後再推開抹勻；接著搭配粉底刷，即可輕鬆完成全臉底妝，這樣幾乎可一整天不需要補妝。」

迪奧去年推出「超完美持久氣墊粉餅」，今年特別上市亞洲限定的皮革質感訂製版，以手感極佳的皮質演繹迪奧經典藤格紋，全台限量10,000枚。