國產小型房車進化論-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【最暢銷小型房車 小改款進化】
Toyota Vios
Toyota旗下入門小型房車Vios，面對市場競爭對手的推陳出新，日前進行了幅度可觀的小改款動作，賦予新車更動感時尚的外型與內裝，並全車系標配VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統及HAC上坡起步輔助系統，最頂級的豪華款還配有全車7氣囊。
本文試駕的主角是小改款Vios豪華款，其引擎蓋下仍搭載原廠代號2NR-FE的1.5升Dual VVT-i雙連續可變汽門正時引擎，可輸出107匹最大馬力與14.3公斤米最大扭力，搭配可模擬7速序列式手自排的Super CVT-i無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑16.8公里，達到該排氣量級距最優的1級標準。
小改款後的Vios豪華款導入了Sport Mode運動駕馭模式，不僅油門反應更靈敏，並可延遲換檔時機，將動力性能揮灑得更淋漓盡致。此外，和泰汽車也將Vios的避震器阻尼係數重新調整，強化了高震盪域阻尼約25%，並調降低震盪域整體阻尼30%，不僅行經起伏不平路面能有效消弭車身晃動，並能減低路面衝擊感，提升行路舒適性。這輛豪華款試駕車配有湛藍自發光3環式儀表，搭配中控台和排檔座的鋼琴烤漆飾板與一體成形鈦銀飾框，並透過多處皮質縫線的妝點，賦予座艙科技時尚的氛圍。此外，還標配了Smart Entry車門啟閉系統、Push Start引擎啟閉系統、Drive+隨行駕駛系統及智慧型恆溫空調等配備，結合車內11處便利置物空間，提供絕佳的駕乘體驗。小改款Vios的產品編成規劃為雅緻、經典、豪華3車型，價位帶介於54.9～63.9萬之間，相對於市場上其他入門房車對手顯得格外平易近人。
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Toyota Vios小改款導入了Keen Look家族風貌，透過倒梯形大型進氣壩來降低視覺重心，試駕的豪華款標配4燈式魚眼頭燈，車頭前臉看起來有種蓄勢待發的侵略性。
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從車尾看去，小改款Vios身形頗為流暢帥氣，試駕的豪華款採用LED光條式尾燈，在黑暗中的光型更俐落鮮明。
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Vios豪華款導入了Sport Mode運動駕馭模式，不僅油門反應更靈敏，並可延遲換檔時機，將動力性能揮灑得更淋漓盡致；懸載設定則維持Toyota一貫Q軟舒適的調性，行路表現應相當符合傳統豐田車愛用者的偏好。
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這具原廠代號2NR-FE的1.5升直4引擎，結合進排氣Dual VVT-i雙連續可變汽門正時控制系統，可輸出107匹最大馬力與14.3公斤米最大扭力，標配15吋胎圈的經典、豪華兩車型，能源局公布的歐規平均油耗為16.8公里／公升，符合該排氣量級距最佳的1級標準。
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小改款後中控台換上鋼琴烤漆飾板與一體成形鈦銀飾框，賦予座艙更精緻時尚的風格；智慧型恆溫空調與Push Start引擎啟閉系統都是這輛豪華款試駕車的標配，座椅皮面則採用觸感較為細膩柔軟的豪華透氣皮質。
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經典、豪華兩車型都標配Drive+隨行駕駛系統，除了手機連結與音樂播放功能外，另可加價選配衛星導航系統。
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儘管2,550mm的軸距在同級入門房車中相對最短，然而藉由前座椅背薄型化與後座地板平整化，仍能巧妙地營造出寬敞充裕的後座腿部空間。
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Toyota Vios小檔案