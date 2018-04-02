國產小型房車進化論-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【入門房車年式交替 安全進化】
Luxgen S3
隨著國內消費者安全意識的提升，Luxgen將2018年式S3全車系標配了6氣囊、HBB液壓煞車輔助系統、HSA斜坡起步輔助系統、TCS循跡防滑系統及ESC動態車輛穩定系統，並將經典版、豪華版兩車型冠上3D安全字眼；此外，還新增了光漾紅與本文的炫光藍車色，另提供消費者雙色車身外觀的選配。
動力來源仍為排氣量1,556cc的自然進氣Dual VVT直4引擎，最大馬力為116匹，最大扭力有15.3公斤米，搭配日本JATCO的CVT無段變速自排系統，提供流暢無接縫的動力傳輸，在加速反應與油耗表現取得很好的均衡點。
儘管S3車高達1,527mm，但實際操控起來卻展現出乎意料的刁鑽矯健，激烈操駕時的循跡性一流，明快敏銳的駕馭感受著實讓駕駛人喜出望外。偏好低車高視覺感與低重心操控性的消費者，往往會想把車高降低個4～6公分左右，但還是建議他們先好好體驗ㄧ下S3原廠底盤懸載設定的操控性，再決定要不要花錢去改懸載降車高。
坐進車艙，S3的內裝設計延續Luxgen家族的智慧飛翼概念，從中控台的12吋多功能HD觸控螢幕往兩側伸展，形成環繞式飛翼環艙，搭配類碳纖維飾板及平底造型的前衛皮質方向盤，營造出前衛不失質感的座艙氛圍。Luxgen引以為傲的行車AR影像系統也出現在這輛AR環景旗艦版車上，其他車型都只有基本的THINK+ 4.0系統。
裕隆納智捷將18年式S3規劃為3D安全經典版、3D安全豪華版、APA智駕版和AR環景旗艦版4個等級，售價分別為55.9萬、59.9萬、65.9萬和68.9萬，讓不同預算和需求的消費者都能買到合適的車型。
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本文試駕的是最高規格的Luxgen S3 AR環景旗艦版，並選配了炫光藍Two Tone雙色塗裝；車頭的高亮度魚眼式頭燈，結合LED極光日行燈，讓前臉更炯炯有神，足下則配置16吋勁酷雙彩鋁圈與205/55R16輪胎。
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標榜Cross Sedan的Luxgen S3從後方可以看出車高確實比傳統房車高出許多，高翹動感的尾廂造型搭配航太動力學3D尾燈組，視覺感相當獨特。
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儘管車高達1,527mm，但操控起來依然敏捷矯健，沒有絲毫重心偏高的搖晃感，油門一拜加速十分暢快，展現其他入門房車所欠缺的駕馭樂趣。
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這具排氣量1,556cc的Dual VVT直4自然進氣引擎，可輸出116匹最大馬力與15.3公斤米最大扭力，動力效能表現堪稱出色。
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內裝鋪陳延續Luxgen家族的智慧飛翼概念，從中央12吋多功能HD觸控螢幕延伸至兩側的飛行展翼，構成環繞式飛翼環艙；搭配附快撥鍵的平底造型皮質方向盤，並綴飾以類碳纖維飾板，座艙氛圍前衛卻不失質感。
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試駕的AR環景旗艦版車上標配AR Around View+（環車AR安全影像）會在螢幕上顯示360˚無死角掃描影像，若在掃描過程發現有移動物體，將自動開啟Active Eagle View+畫面，讓車輛周遭障礙無所遁形。
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S3長達2,620mm的軸距為國產同級入門房車之冠，加上其Cross Sedan的挑高車頂設計，營造出極大化座艙，乘坐空間感與視野開闊感均傲視同級對手。
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Luxgen S3小檔案