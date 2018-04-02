國產小型房車進化論-2

2018-04-02

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【入門房車年式交替 安全進化】

Luxgen S3

隨著國內消費者安全意識的提升，Luxgen將2018年式S3全車系標配了6氣囊、HBB液壓煞車輔助系統、HSA斜坡起步輔助系統、TCS循跡防滑系統及ESC動態車輛穩定系統，並將經典版、豪華版兩車型冠上3D安全字眼；此外，還新增了光漾紅與本文的炫光藍車色，另提供消費者雙色車身外觀的選配。

動力來源仍為排氣量1,556cc的自然進氣Dual VVT直4引擎，最大馬力為116匹，最大扭力有15.3公斤米，搭配日本JATCO的CVT無段變速自排系統，提供流暢無接縫的動力傳輸，在加速反應與油耗表現取得很好的均衡點。

儘管S3車高達1,527mm，但實際操控起來卻展現出乎意料的刁鑽矯健，激烈操駕時的循跡性一流，明快敏銳的駕馭感受著實讓駕駛人喜出望外。偏好低車高視覺感與低重心操控性的消費者，往往會想把車高降低個4～6公分左右，但還是建議他們先好好體驗ㄧ下S3原廠底盤懸載設定的操控性，再決定要不要花錢去改懸載降車高。

坐進車艙，S3的內裝設計延續Luxgen家族的智慧飛翼概念，從中控台的12吋多功能HD觸控螢幕往兩側伸展，形成環繞式飛翼環艙，搭配類碳纖維飾板及平底造型的前衛皮質方向盤，營造出前衛不失質感的座艙氛圍。Luxgen引以為傲的行車AR影像系統也出現在這輛AR環景旗艦版車上，其他車型都只有基本的THINK+ 4.0系統。

裕隆納智捷將18年式S3規劃為3D安全經典版、3D安全豪華版、APA智駕版和AR環景旗艦版4個等級，售價分別為55.9萬、59.9萬、65.9萬和68.9萬，讓不同預算和需求的消費者都能買到合適的車型。