歐洲中大型旅行車-2

2018-03-05

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【R-Line Performance 4驅高性能旅行車】

Volkswagen Passat Variant 380 TSI

台灣福斯汽車去年追加的Passat Variant 380 TSI R-Line Performance高性能旅行車，透過專屬外觀空力套件與胎圈加持，視覺上更顯動感大器。

車上搭載2.0升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出280匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，搭配動力傳輸更平順綿密的6速DSG雙離合器自手排變速箱，性能表現相當出色。

根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時加速僅需5.7秒，極速則被電子限速封印在250公里／時，帳面數字完全壓到上文的Ford Mondeo Wagon；結合Start／Stop引擎自動啟閉系統，國內能源局公布的平均油耗每公升可跑11.8公里，達到該排氣級距能源效率的第3級。

這具引擎的動力輸出澎湃強勁，油門反應直接凌厲，驅策起來暢快無比；循跡分配精確的4MOTION主動式智慧型4輪驅動系統，以及降低車高15mm的R-Line Performance專屬運動化懸載系統，提供了敏銳的操控性與穩健的行路性，充分滿足歐風旅行車買家的駕馭偏好。

坐進車艙，Passat Variant的儀表控台格局其實跟Passat房車無異，這輛R-Line Performance配有專屬的湛黑色車內頂篷、運動化真皮多功能方向盤、"Silver Rise"鋁質織紋內飾板及Nappa Carbon碳纖維紋真皮座椅。

此外，還標配先進酷炫的Active Info Display全邏輯數位化儀表與Discover Pro 9.2吋多媒體觸控音響主機。

台灣福斯汽車將Passat Variant 380 TSI R-Line Performance開出189.8萬的車價，雖比搭載相同動力且尺碼更大的Škoda Superb Combi尊榮動力版要貴上12萬，但對迷戀Volkswagen純正德國血統的高性能旅行車買家，這點價差應不足以動搖其信念。