歐洲中大型旅行車-1

2018-03-05

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【C/P值最佳．家庭旅行車首選】

Ford Mondeo Wagon

Ford Mondeo Wagon是目前國內非高級品牌所導入的旅行車尺碼最大的一款，光是車長就比下文Volkswagen Passat Variant足足長了有10公分之多，甚至比同屬Volkswagen集團的Škoda Superb Combi旅行車還稍長1.5公分，意味著本車在尺碼上就對講求空間實用性的旅行車買家相當有說服力。

車上搭載2.0升EcoBoost直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出240匹最大馬力與35.2公斤米強勁扭力，搭配SelectShift™ 6速手自排變速箱，讓Mondeo Wagon擁有0～100公里／時8.0秒的加速性能，極速則可達到235公里／時。國內能源局公布的歐規平均油耗為10.9公里／公升，只能算是該排氣級距的4級水準。

實際試駕時發現，這具EcoBoost®240引擎運轉起來超乎預期的精緻順暢，扭力輸出豐沛飽滿，油門一拜拉升轉速，動力輸出表現堪稱熱血澎湃。明快紮實的底盤調校，操控起來極為矯捷穩健，無論是在快速道路上切換車道，或在蜿蜒山路上高速入彎，都非常精確凌厲，展現令人驚豔的操控樂趣。

本車的歐風豪華黑色內裝綴飾以環艙鍍鉻亮銀飾條，搭配駕駛座前方的豪華10.1吋全彩液晶儀表板，以及中控台上SYNC®3娛樂通訊整合系統的8吋LCD彩色觸控螢幕，營造出充滿科技調性的車艙氛圍。2,850mm的軸距要比下文Passat Variant足足長了64mm，實際乘坐其中可明顯感受腿部伸展空間更加寬敞，頭部空間感也較為充裕；500公升的行李廂容量只要將6／4分離設計的後座椅背傾倒打平，即可讓置物容量擴充至1,605公升，還附有行李廂空間管理套組，能有效發揮空間運用的彈性。

Ford Mondeo Wagon僅導入EcoBoost 240單一動力車型，福特六和開出135.9萬的車價，相較於其他動力性能、車格尺碼相當的歐日品牌旅行車，真的非常具競爭力。