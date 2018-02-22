170萬等級SUV個性之選-1

2018-02-22

【風格獨特的法系柴油SUV】

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi GT

記者方維鐸／報導

攝影／記者潘少棠

去年第3季在國內展開預售、獲得熱烈迴響的Peugeot 3008 2.0 BlueHDi GT，總代理寶嘉聯合將其規劃成一般的GT和Grip Control兩車型，前者採用19吋鋁圈搭配235/50R19的SUV用胎，後者則配有Grip Control®抓地力控制系統、HADC陡坡緩降系統，並換上18吋專屬鋁圈與225/55R18 Mud & Snow特殊輪胎，提供消費者off road能力上的差異化選擇。

車上搭載原廠代號DW10FC的2.0升直4柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出180匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速EAT6手自排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時8.9秒，極速可達211公里／時，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑17.3公里，耗能表現符合1,800～2,400cc級距最佳的1級標準。

本車的轉向反應迅速精準，車身動態靈活而不失穩定，澎湃的扭力驅策起來相當暢快。而這輛Grip Control試駕車可透過輪速訊號及ESP系統模擬出因應一般道路、雪地、泥濘、沙地等路況的循跡抓地效果，並搭配225/55R18的Mud & Snow特殊輪胎，提供一定程度的off road能力。

坐進3008駕駛艙，首先映入眼簾的是第2代PEUGEOT i-Cockpit®駕駛導向直覺式操作介面，讓駕駛人從小盤徑方向盤上方檢視12.3吋全數位式儀表板，更專注於前方的路況。本車標配兩張GT專屬AGR背脊健康皮革座椅，具有可調式腿靠設計，以及電熱、電動腰靠、多模式按摩等功能，提供前座乘員絕佳的乘坐體驗。

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi GT包括Grip Control車型的售價均為169.8萬，相較於同級歐系品牌對手其實不算便宜，然而其獨特的駕乘感受與精良的配備條件，仍獲得不少想與眾不同的SUV買家青睞。