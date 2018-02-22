170萬等級SUV個性之選-2

2018-02-22

【日系高級品牌入門動力超值首選】

Lexus NX 200豪華版

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

近年隨著SUV的熱潮方興未艾，許多原本購車預算約在一百多萬的國產／進口中大型房車傳統客源都改買進口SUV，預算充裕一點的也不排斥稍微加碼去買超過150萬的高級品牌入門款SUV，看準這樣的消費趨勢，Lexus向下追加了價格相對親民的NX 200車型，立刻就獲得消費者熱烈的迴響。

本文試駕的NX 200豪華版，外觀升級18吋胎圈組，引擎蓋下配置一具可輸出150匹最大馬力的2.0升Dual VVT-i自然進氣引擎，在引擎3,800轉時產生19.3公斤米的最大扭力峰值，結合可模擬8速手自排的Multidrive G值感應無段變速自排系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.6公里，能源效率符合該排氣級距小客車最佳的第1級。

NX 200開起來要比Turbo動力的NX 300少了點衝勁和快感，但平順無接縫的動力傳輸與線性的加速反應，其實更符合一般家庭買家的駕駛需求。根據Lexus原廠數據，本車的安全極速仍可達到180公里／時，縱使你要上高速公路馳騁一下，NX 200的動力性能還是很夠用的。

車內標配豪華真皮座椅，搭配儀表控台上的銀霧光點飾板，讓車艙氛圍顯得更加冷冽簡練；Remote Touch資訊整合操控介面搭配中控台上多功能資訊整合系統的8吋螢幕，使用起來非常直覺便利。

本文這輛配有電動天窗的NX 200豪華版要價169萬，對不追求客製化差異性的Lexus愛好者肯定很有說服力。