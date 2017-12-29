古董懷錶 百歲珍品明迎賓

2017-12-29

〔記者方惠宗／台北報導〕台灣古董鐘錶協會將於明（30）日舉行「古董計時懷錶特展」，預計將展出超過100只、年份總計高達「一萬歲」的獨一珍品，並舉行「古董懷錶講座」，由台灣古董鐘錶協會現任理事長沈子愷、台灣古董鐘錶協會創會理事長王進龍與鐘錶收藏評論家曾士昕主講；全程免費入場，並禁止銷售活動，曾士昕說：「純粹為推廣古典製錶工藝之美。」

「古董計時懷錶特展」將展品主題聚焦深具歷史與藝術價值的「懷錶」，以及彰顯製錶工藝的「計時功能」，當中包括如百達翡麗（Patek Philippe）三問雙追針計時懷錶、雅典（Ulysse Nardin）萬年曆三問計時懷錶等知名錶商生產於1900年代的頂級複雜功能之作，每項作品皆超過百歲，且無論錶盤工藝、錶殼與指針雕工，以至機芯的複雜功能與其罕有結構，若出自現代的同等級作工，每款要價都要台幣千萬。台灣古董鐘錶協會創會理事長王進龍說：「古董懷錶的珍貴之處就在每一細節都出自手工、每款都不一樣，而且狀況完好、功能良善的懷錶真品愈來愈稀少。」以投資的角度而言，王進龍相信古董懷錶有其增值空間。

「古董計時懷錶特展」將於「王永昌鐘錶精品部」舉行，時間為明（30）日下午1點至5點。