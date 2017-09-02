錶現精湛 101華麗冒險─週年慶+錶展 現金回饋吸嬌客 頂級腕錶精采工藝

2017-09-02

〔記者方惠宗／台北報導〕台北101邁入14週年大慶，結合第5屆台北101頂級珠寶腕錶大賞於昨（1）日在購物中心4樓都會廣場揭開序幕。本屆展覽以「華麗冒險」為主題，規劃「璀璨星空」、「海洋遨遊」、「競速冒險」三大展區，匯聚11家品牌年度傑作，現場展品總值超過台幣3億元。精采展品加上週年慶現金回饋與尊榮服務等加持，全館消費滿200萬元或指定店家400萬元就能獲贈的新一代iPhone、限量5只已於開展時贈畢，顯見頂尖客層的消費力道與口袋深度。台北購物中心預估今年可帶動全館業績成長約10%。

台北101珠寶腕錶大賞以國際級策展規模成為眾多品牌的年度重點活動，是最新錶款與獨家款式的聚焦天堂。展會上，模特兒李曉涵展演伯爵鏤空手鐲腕錶搭配Limelight系列白鑽高級珠寶，璀璨魅力驚豔四座，林葦茹更以寶格麗LVCEA系列頂級鑽石腕錶、祖母綠與鑽石耳環等總價逼近1億4千萬的絕美逸品成為當日「身價最高名模」，唯美氣場令人屏息。

全球限量15只的愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹離岸型陀飛輪計時碼錶、限量250只的IWC白金款大型飛行員年曆腕錶小王子特別版、全球限量8只的積家（Jaeger‑LeCoultre）超卓傳統圓柱游絲陀飛輪大師系列腕錶，以及江詩丹頓Patrimony月相和逆跳日曆腕錶等，皆以非凡工藝與珍罕之美引人入勝。百達翡麗（Patek Philippe）也將於9月14日至9月17日在專賣店上規劃世界巡迴新款發表會，揭開百達翡麗178年歷史的製錶工藝。台北101頂級珠寶腕錶大賞自即日起展至10月1日。