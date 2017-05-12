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獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
2017-05-12
〔記者方惠宗／台北報導〕母親節前夕，展現極致工藝的收藏級腕錶紛紛出籠，而且各有奧妙。雅典錶（Ulysse Nardin）為玉玲瓏系列腕錶加入大明火琺瑯錶盤和掐絲琺瑯錶盤等特有琺瑯工藝，呈現全新光彩。宇舶（Hublot）與專為高級訂製服提供刺繡織品的傳奇品牌Bischoff合作，創作專屬螢光刺繡與多層次精細圖騰，推出極具時尚感的Big Bang糖果骷髏刺繡霓虹亮彩腕錶。寶璣（Breguet）則以Charleston風格流蘇鍊帶為Reine de Naples系列帶來全新成員，以獨特細膩的風格設計襯托女性優雅。
雅典錶玉玲瓏火紅獅子魚掐絲琺瑯腕錶以優雅的獅子魚體現女性柔美而堅毅的性格；大明火裝飾琺瑯工藝製作難度高，僅在少數製錶品牌的作品中才得以看到，相當珍罕。宇舶以明亮的螢光蕾絲與性感黑色陶瓷融合，透過Big Bang糖果骷髏刺繡腕錶，令藝術與前衛靈魂在此作品得到新生命。
寶璣藉由經典的Reine de Naples那不勒斯王后系列將當代珠寶腕錶設計帶向新境界，推出擁有Charleston風格流蘇鏈帶的Reine de Naples 8928 Charleston Bracelet錶款。此一前所未有的鍊帶設計，以相間的18K金鍊節為錶款添上優雅貴氣。同時，寶璣於寶璣台北101專賣店舉辦Crazy Flower高級珠寶腕錶展，展期自即日起至5月31日止。
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