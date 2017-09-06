百達翡麗240機芯 精湛40年─超薄自動上鏈引領品牌化解石英錶危機 年度新作再現完美工藝

2017-09-06

〔記者方惠宗／台北報導〕雙喜誌慶！百達翡麗（Patek Philippe）昨（5）日宣布正式發行為慶祝超薄自動上鏈機械機芯「240」誕生40週年而造的年度新作、Calatrava編號6006G腕錶，以及紀念Aquanaut海底探險家系列誕生20週年的編號5168G新款腕錶，即日起進行全台巡迴展。不過，在產量極少與保值預期的心理期待下，這些新品供不應求的現象越來越明顯，亦讓人見識到，在數位時代中，這家擁有178年歷史的傳奇商號如何以「微型動態美學」，不斷引人醉心於瑞士傳統製錶工藝之美。

百達翡麗於1977年以簡化零件與超薄構造製作出240機芯，成功令機械製錶傳統悠然航行於當時極度威脅瑞士傳統製錶的石英錶風暴；該機芯至今服役滿40年，而且創製出許多不同的樣式與複雜功能，奠定製錶傳奇地位。今年，由18K白金製造的Calatrava編號6006G腕錶暨其所搭載的240 PS C機芯向此致敬；小三針附屬顯示盤設於4時至5時位置之間，別具一格，恰巧展示著此機芯本身的設計特點。同時，展現鏤空稀有工藝造詣的編號5180/1R-001「Squelette」腕錶，更是以玫瑰金錶殼內的240 SQU機芯彰顯機芯特色；在悅目與剔透的外表下，240 SQU機芯追蹤時間流逝，堪稱微型動態藝術精品。

同時，百達翡麗為紀念Aquanaut海底探險家系列誕生20週年，編號5168G新款腕錶以Aquanaut首款18K白金男錶之姿問世；錶身直徑42毫米，是所屬系列目前最大型的腕錶款式。女錶方面，則有編號5072R-001 Aquanaut Luce高級珠寶腕錶與此呼應。

此外，一款薈萃許多深受收藏家渴求的百達翡麗時計特質、編號5320G新款萬年曆腕錶，則將過去僅在主要拍賣會上才得窺見的細節風采展現眼前；將啟發自1940至1950年代百達翡麗經典作品的靈感，化為一款恆久流麗、讓人一瞥得知古今未來的萬年曆時計作品。此錶能夠自動指出28、30與31日的月份，並辨識每4年的2月29日為閏日。