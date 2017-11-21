藝術座鐘坐鎮 勾勒台北天際線

2017-11-21

〔記者方惠宗／台北報導〕「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）高唱「台北的天空」！台北天際之美凝煉於極致完美的珍罕琺瑯工藝，打造獨一無二的「雲輝霞映‧台北」藝術座鐘，成為高登鐘錶101百達翡麗專賣店內長期展出的非賣品，名副其實「鎮店之寶」。

圓頂座鐘是百達翡麗琺瑯工藝名師揮灑技藝的最佳舞台，也是純手工打造的稀世珍品，受到世界名家收藏。這款稀有手工藝系列、編號2004M-001的「雲輝霞映‧台北」藝術座鐘更是百達翡麗首度以台北為題的藝術創作。

為了呈現台北暮色的斑斕霞光，琺瑯工藝師運用長達23.7米、重約47.4公克的纖細金線精細勾勒出天際輪廓，再以32種琺瑯釉彩繪製，透過顏色間的微差，生動呈現天空的光影流動；半透明琺瑯下鑲嵌312片圓形的金葉亮片、41片銀葉亮片，熠熠閃耀的光輝突顯台北天際與山稜風貌，市景建築與圓頂雲層流洩內斂優雅的光芒。

為邀民眾感受藝術美景，「百達翡麗座鐘裝置藝術展」同時登場；百達翡麗與高登鐘錶於台北101購物中心松智路入口處打造2米高的「雲輝霞映‧台北」等比例大型座鐘裝置藝術，運用水轉印技術呈現夕陽餘暉的台北天際線，醒目耀眼。即日起至12月10日，每逢週末假期下午5至6點，現場更將奏起輕爵士，伴人欣賞這片彩霞美景。