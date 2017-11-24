中華電信神隊友 進軍電競市場

2017-11-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕邁入第4年的電競盛會WirForce 2017於昨日起至26日在台北花博公園爭艷館展開4天3夜的電競派對，中華電信宣告正式進軍電競市場，首度推出產品包括知名手遊「傳說對決暢玩包」，以及電腦遊戲最需要的HiNet光世代搭載遊戲加速器。

去年WirForce 2016累積7萬現場參與人數，今年預估上看10萬人，BYOC區（Bring Your Own Computer）擴大至上千個席位，歷屆最多；活動期間更有大型賽事天天開打，邀請各國電競好手一同現場較勁。中華電信表示：「會場搭建大4G高速行動上網，當玩家的『神隊友』，最快速度達近300Mbps。MOD、Hami Video同步直播賽況。」

據統計，國內電競族群已達173萬人，其中超過80%為35歲以下，平均每天玩遊戲的時間為154分鐘，使得電競商機成為兵家必爭之地，中華電信亦於WirForce 2017打造電競體驗館。

此外，中華電信與手遊《傳說對決》合作推出暢玩包，非4G上網吃到飽的月租型用戶，加價99元就能不限流量30天「High玩」。

HiNet光世代搭載遊戲加速器，是特別為高端玩家打造的連網服務，玩家連線至國外時能夠沿著最佳路徑，快速地傳遞至目的伺服器。HiNet寬頻上網非固定制、固定制用戶，即日起至明年2月28日均能以優惠價加購HiNet遊戲加速器，單機版每月僅225元起。另有MOD電競限定方案，申辦贈送電競周邊，例如電競椅、喇叭。

圖片提供：中華電信